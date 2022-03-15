МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке российских компаний может быть принят до конца недели, рассказал журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Минтруд напомнил о гарантиях по отплате труда

Уточняется, что меры поддержки будут направлены на россиян, а также на предприятия, которые в данный момент перестраивают схему своей работы.

Минтруд проводит мониторинг российского рынка труда в ежедневном формате, сообщил глава ведомства. По его словам, многие компании приняли решение о приостановке работы для перенастройки производственных и логистических процессов.