Власти примут меры по поддержке занятости в стране
Минтруд: пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний может быть приняты до конца недели
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке российских компаний может быть принят до конца недели, рассказал журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Уточняется, что меры поддержки будут направлены на россиян, а также на предприятия, которые в данный момент перестраивают схему своей работы.
Минтруд проводит мониторинг российского рынка труда в ежедневном формате, сообщил глава ведомства. По его словам, многие компании приняли решение о приостановке работы для перенастройки производственных и логистических процессов.
https://1prime.ru/society/20220315/836380132.html
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