МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 41,4%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В Москве отменили масочный режим

"По итогам 10 недели 2022 года в стране зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 246,20 на 100 тысяч населения, что на —41,4% ниже, чем на прошлой неделе. В структуре заболеваемости 8,2% случаев приходится на 3 субъекта (г. Москва — 2,7%, г. Санкт-Петербург — 4,5% и Московская область — 1,0%), 91,8% соответственно приходятся на остальные субъекты страны", — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что рост заболеваемости наблюдается только в одном регионе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.