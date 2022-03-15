МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду. МВФ: последствия конфликта на Украине почувствует вся мировая экономика

"Мы продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть возможность для компромисса", — написал Подоляк в Telegram-канале.

Подоляк отметил, что в перерыве будет продолжена работа в подгруппах.

Член украинской делегации Давид Арахамия около 14.00 мск во вторник сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.

Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева с начала российской военной операции на Украине. В украинской делегации заявили, что до вторника была взята техническая пауза.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.