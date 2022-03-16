МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, будут полноценно восстановлены. об этом сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о восстановлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона. Маршрут пока используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов. Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе Крыма и Херсонской области в районе Армянска. При этом ранее Крым и юго-восточную частью Украины связывала еще одна железнодорожная ветка, идущая в сторону города Мелитополь Запорожской области. В Китае спрогнозировали влияние конфликта вокруг Украины на экономику

"Стоит (рассчитывать на полноценное транспортное сообщение с Украиной – ред.) Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет. Но теперь, прямо сейчас, соловьям-разбойникам выбиваются последние зубы. Больше свистеть и хулиганить на больших дорогах не смогут", — отметил Константинов.

Глава парламента уточнил, что восстановят и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины.

"Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать", — сказал Константинов.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.