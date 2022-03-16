МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В Европейском союзе сожалеют, что в результате выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека российские граждане более не будут защищены этой конвенцией и не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, заявил РИА новости официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

"Мы сожалеем, что все призывы к России незамедлительно и без каких-либо условий остановить военную операцию на Украине остались без внимания. Мы глубоко сожалеем, что в результате действий России, российские граждане больше не смогут пользоваться защитой, гарантированной Европейской конвенцией по правам человека, а также не смогут отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека", — сказал собеседник агентства.

Во вторник Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета. Еще ранее Страсбург ограничил Москву в работе в Ассамблее и КМСЕ.

Комитет министров Совет Европы решил в среду, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

Россия была принята в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Таким образом, РФ была членом организации 26 лет. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.