МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Я отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию", — заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на издание Lidovky. Европу обвинили в расизме

Бывший глава Чехии осудил любое проявление русофобии, возникшей в связи со спецоперацией России по защите Донбасса.

"Я отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию и отвергаю существующее отрицание русской культуры и всё тому подобное", — продекларировал политик.

Вместе с тем он, по его собственным словам, отказался реагировать на призывы вернуть врученную ему в 2007 году российскую государственную награду — медаль Пушкина. При этом экс-президент отметил, что "отвергает эти банальные шалости с наградой".

Клаус считает, что демонстративно возвращать эту медаль было бы "ребячеством". "Это не медаль Путина, это медаль Пушкина" — заявил он.

Вацлав Клаус занимал должность президента Чехии в 2003-2013 годах.