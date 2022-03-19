МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Турция готова содействовать встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Турция готова содействовать этой встрече", — приводит слова Калына газета Star.

Отметив, что "химия между двумя лидерами несовместима", Калын сказал, что, несмотря на это, Анкара надеется, что лидеры "отложат в сторону эти разногласия и поставят интересы своих стран и народов превыше всего".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.