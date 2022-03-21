МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в беседе с "Известиями" оценил возможность исключения России из организации после выхода страны из Совета Европы на прошлой неделе. Постред при ОБСЕ указал на безответственную позицию "европейских малышей"

Постпред заявил, что Россия не намерена выходить из ОБСЕ и будет "последовательно отстаивать российские национальные интересы" в организации.

"Недружественные России государства Евросоюза и НАТО, злоупотребив своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, по сути, разрушили сам совет, одну из старейших общеевропейских структур. Ее превращение в бесконтрольный инструмент антироссийской политики вынудило Россию попрощаться с этой организацией", — отметил Лукашевич.

В то же время в ОБСЕ, по его словам, наблюдаются схожие тенденции: "проявление двойных стандартов, диалог как заложник возрастающих эмоций и внешнеполитической конъюнктуры, нежелание искать компромиссы, почти полная профессиональная деградация многих западных представителей".