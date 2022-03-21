ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил на совещании по ситуации на потребительском рынке Приморского края, проходящем во Владивостоке, что власти регионов РФ и муниципалитетов на фоне введения западных санкций должны обеспечивать нормальную жизнь граждан. SuperJob предложит российским компаниям инструмент по обмену сотрудниками

Он отметил, что сейчас Россия "живет в обстановке оголтелого санкционного давления со стороны ряда западных стран", их "недружественные действия ставят своей целью повлиять на суверенитет нашей страны, на ее независимость.

"Мы все понимаем, что этого не случится. Наша страна сталкивалась с нацизмом, нанесла ему сокрушительное поражение. В этот раз мы тоже не отступим. Тем не менее, санкции влияют на жизнь наших людей, работу предприятий. Сталкиваемся с недостатком комплектующих, изменяется ситуация в экономике", — сказал он.

Трутнев подчеркнул, что важнейшая задача кабмина, руководства субъектов, муниципалитетов — обеспечить нормальную жизнь россиян, справиться с санкционным давлением.

Он добавил, что правительство работает в этом режиме ежедневно, разработан план мероприятий, в который входит более 100 пунктов, общий объём помощи составит более 1 триллиона рублей.

"Эта же работа должна осуществляться на всех уровнях", — заявил Трутнев.