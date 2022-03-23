МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

"Взятие под контроль российскими военнослужащими участка трассы от Крыма до Мариуполя надежно свяжет транспортным коридором полуостров с Донбассом", — сказал он РИА Новости.

Степанов добавил, что с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.