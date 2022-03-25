Сенатор Пронюшкин сообщил о смерти Жириновского, но позже удалил свое сообщение
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Член экономического комитета Совета Федерации Александр Пронюшкин, сообщивший в своем Telegram-канале о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, позже удалил этот пост.
"Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провел в коме", — говорилдось изначально в тексте сенатора.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского. Он подчеркнул что его состояние действительно тяжёлое и пожелал политику выздоровления.
https://1prime.ru/society/20220325/836494139.html
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