МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Член экономического комитета Совета Федерации Александр Пронюшкин, сообщивший в своем Telegram-канале о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, позже удалил этот пост.

"Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провел в коме", — говорилдось изначально в тексте сенатора.

Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского. Он подчеркнул что его состояние действительно тяжёлое и пожелал политику выздоровления.