МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Идея расширить список IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии, студентами из отрасли — заочной и вечерней формы — прозвучала на заседании Минцифры РФ, сообщило РИА Новости министерство.

"По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT", — говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью.

Там же отмечается, что ведомство оперативно готовит проект постановления по льготной ипотеке. "Среди критериев могут быть: возраст, заработная плата и другие. Обсуждается вопрос предоставления такой меры поддержки сотрудникам в возрасте от 22 до 40 лет", — поясняется в сообщении.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.