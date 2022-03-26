МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Все 123 пассажира и девять членов экипажа разбившегося в Китае на этой неделе пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines признаны погибшими, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.

"Все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета был обнаружен один "черный ящик", который оказался речевым самописцем из кабины пилотов, его направили в Пекин.