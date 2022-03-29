МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Соединенные Штаты перебрасывают в ФРГ, не будут применяться против российских войск на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Рейтер: в новой стратегии Пентагона Россия названа "острой угрозой"

"Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине. Их развертывают строго в рамках наших усилий по наращиванию возможностей сдерживания и обороны НАТО вдоль восточного фланга", — заявил Кирби.

Также он отметил, что переброска на авиабазу "Шпангдалем" шести самолетов EA-18G Growler из состава ВМС США не является реакцией на какую-либо "угрозу или инцидент".

Самолеты этого типа, по его словам, специализируются на подавлении систем противовоздушной обороны противника, создавая помехи радарам.