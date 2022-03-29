МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, а попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить факт, что такие резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию. Об этом пишет китайское государственное издание Global Times.

Его авторы отмечают, что после того, как Байден заявил в субботу, что президент России "не может оставаться у власти", и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом. Эксперт предсказал новый курс рубля, который всех удивит

Однако, как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию, указали в Global Times.

"Это было неразумно и безответственно, что отражает серьезную проблему в политике США: некоторые политики выносят свои личные претензии на национальный уровень", — добавили в Global Times.

Отмечается, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления Байдена, отметил, что Путин является своего рода "занозой" для Байдена, так как именно Байден сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, но он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.

По словам эксперта, недавний опрос показывает, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.

"США сделали привлекательные жесты на международном уровне, но простые американцы не верят в это", — отметил аналитик. По его словам, американцы только что вырвались из болота, в котором они находились 20 лет, и теперь им предстоит столкнуться с еще одним, которое может быть даже хуже.

Враждебность Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель — разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну.

"Многие драки начинаются с ссоры. Оскорбительное высказывание может иметь ряд политических последствий… После "холодной войны" США вели множество войн со странами, не способными обеспечить противовоздушную оборону. Однако Россия способна не только обеспечить противовоздушную оборону, она также способна преодолеть ПВО США", — сказал Люй Сян.

Напомним, что в прошлую субботу Байден выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В том числе он заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти". Байдена обвинили в желании превратить Украину в болото и развалить Россию

Белый дом, в свою очередь, поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.

Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине.

В Кремле называли недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.