МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Комментарии Байдена о власти в России свидетельствуют о его неспособности действовать на мировой арене. Возможно, сейчас никто уже не воспринимает всерьез то, что говорит Джо Байден. Не исключено, что мировые лидеры видят в американском президенте Форреста Гампа и просто смеются над ним. Об этом пишет обозреватель Fox News.

Он напомнил, как Джо Байден сказал: "У нас будет другое будущее, более счастливое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, добропорядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради бога, этот человек не может оставаться у власти" — в переводе ИноСМИ.

Да, написал журналист Fox News, он действительно позволил себе сказать: ""Ради бога, этот человек не может оставаться у власти". Но, к сожалению, Байден говорил вовсе не о себе. Он в буквальном смысле поставил вопрос о смене власти, перенеся уровень эскалации на новую ступень, на которой он только что подтвердил то, о чем думал Путин". По мнению издания, с таким же успехом он мог бы сказать: "На следующей неделе мы ударим по России ядерными ракетам, если она не сделает это первой. Спасибо, Джо". Названо главное оружие США, положившее конец эпохе "дивидендов мира"

Американское издание с негодованием пишет, что "если ранее мы мелкими шажками двигались в сторону переговоров, а теперь мы сделали огромный шаг назад. Это как быть на линии в один ярд и получить десять штрафных ярдов за пронос мяча. Бейсбольная метафора. Байден подлил бензина в огонь — и, если учесть, что бензин нынче стоит по шесть баксов за галлон, это неслыханное расточительство. Как жаль, что никто не предупредил его об этом".

А затем произошло то, что мы все видели: слова Байдена пришлось опровергать в полнейшей панике. Помощник Байдена заявил: "Президент имел в виду, что Путину нельзя позволять использовать силу в отношении соседей в регионе. Он не имел в виду власть Путина в России или смену власти".

"Просто Джо забыл упомянуть об этом. Сейчас все настолько плохо, что администрация теперь диктует нам, что можно говорить, а чего говорить нельзя. Они объясняют нам, что мы слышали, а чего не слышали", — заявил американский журналист.

И наконец: вдруг Джо попытался отказаться от своих собственных слов, пишет издание. Байден сказал: "Я хочу пояснить, что тогда я не говорил и сейчас не говорю о смене политического курса. Я скорее выражал то возмущение, которое испытывал, и за это я не буду извиняться".

Хорошо. Однако высказывание Байдена о смене режима прозвучало после еще одной его фразы, которая тоже была крайне неуместной.

Джо Байден: "Вы находитесь в самой гуще борьбы между демократиями и олигархами <…> Мы обязательно одержим победу. Наша демократия одержит победу, ценности, которые мы разделяем, или победу одержат автократии. Вот что сейчас стоит на кону. Таким образом то, что вы сейчас делаете, будет иметь серьезные последствия".

"Ладно, — говорит обозреватель Fox News. "Но какое значение это имеет для остального мира? Это имеет значение только для нас, и это не поможет сократить продолжительность эскалации. Это лишь свидетельствует, что это обострение является для нашего президента очень важной миссией".