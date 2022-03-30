МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса в мире будет продолжаться еще около полутора лет, заявил в разговоре с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. Иммунолог объяснил, когда медики смогут объявить о завершении пандемии

"Важно, чтобы какое-то время продолжалась ревакцинация, особенно среди пожилых людей, которые очень уязвимы. Но в то же время карантинные меры будут малоэффективны в данной ситуации, поэтому можно на это особо не обращать внимания. Нужно просто ревакцинироваться каждые полгода. Я думаю, что такая угроза будет еще год-полтора", — отметил он.

По его словам, главная угроза в настоящее время исходит из Китая, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости. Он оценил "убитую" вакцину, применяемую в КНР, как "достаточно низкоэффективную". "В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился "омикрон", очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными, что очень трудно все парализовать и предотвратить все контакты, поэтому Китай сейчас наиболее уязвимая страна, в которой разродится новая вспышка", — объяснил ученый.

Профессор предупредил, что подъем заболеваемости в Китае грозит появлением нового штамма коронавируса. "Опасность заключается в том, что в Китае полтора миллиарда людей, и когда такое большое число людей будут болеть, у них вероятность того, что будут возникать какие-то новые мутанты, очень сильно вырастет. Возможно появление новых разновидностей вируса, которые будут ускользать от иммунитета, вызванного предыдущими штаммами, в том числе те, которые были в Европе", — заключил Чумаков.