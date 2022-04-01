МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит ряд социальных пособий, так как день их выплаты (третье число месяца) приходится на выходной, сообщается на сайте фонда. Россияне ждут дальнейшего роста цен в апреле

"Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других", — говорится в сообщении.

Россияне, которые выбрали способ доставки указанных пособий на банковские счета, получат средства "уже сегодня".

В ПФР напомнили, что существует два способа получения пособий — через банк или почту. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат.

"Для зачисления средств на банковские карты установлен единый выплатной день: средства за прошедший месяц поступают 3 числа текущего месяца. Если этот день выпадает на выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сроки", — уточняется в сообщении фонда.