МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Вокруг России и Белоруссии в рамках программы США создана сеть биолабораторий по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Белорусь1".

"Мы обладаем данными, что в рамках программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которые нацелены против определенных этносов", — отметил он.

Он подчеркнул, что это "потенциально очень страшное оружие". В США отказались винить Путина в собственных бедах

Песков добавил, что обработка данных по биолабораториям США на территориях других стран продолжается.

Пресс-секретарь президента России отметил, что "обработка всех данных, которые были получены в том числе в ходе спецоперации, и мы надеемся, что правда дозировано будет обнародоваться, и мы будем узнавать больше и больше, в Вашингтоне будут больше и больше понимать, что нам практически досконально известно об этих планах, которые действительно угрожают всеми миру".

Песков также выразил уверенность, что США пытаются отвлекать внимание и жонглировать, уводя от темы биолабораторий на Украине.

"Американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя. И эти факты являются предметом не только нашей обеспокоенности, но и предметом для обеспокоенности многих других стран. Я уверен, и Белоруссии, и Китая, и Индии", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.