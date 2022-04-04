МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе его альянса Фидес — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) на парламентских выборах. Орбан оценил перспективы энергетического сотрудничества Венгрии и России

"Мы одержали такую победу, что даже с Луны видно. Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно!… Дорогие друзья, эта победа еще и потому останется незабываемой до конца нашей жизни, что сейчас было очень много тех, с кем надо было сражаться: "левые" дома, "международные левые" за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент", — сказал Орбан в выступлении перед сторонниками по итогам выборов, которое транслировал канал М1.

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета 77,55% голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает почти 68% голосов.