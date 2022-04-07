ООН, 7 апр — ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, передает корреспондент РИА Новости. В Еврокомиссии оценили последствия расчетов за газ в рублях

За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58.

Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, РФ, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.

За резолюцию в числе прочих проголосовали Сербия и Израиль.

Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предпринимается против Москвы из-за действий на Украине.

Согласно резолюции, Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".

Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной. В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что приостановка работы РФ в Совете ООН по правам человека может иметь разрушительные последствия для системы ООН в целом. По его словам, Россия играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника, чего и добиваются западные страны, продвигающие "международный порядок, основанный на правилах", а по сути осуществляющие "беспринципный колониальный шантаж".

Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, решение по участию РФ в СПЧ принимают страны-члены ГА ООН, но генеральный секретарь Антониу Гутерреш полагает, что такой шаг может создать опасный прецедент.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций, ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.

Россия была избрана в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.