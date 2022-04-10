МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Росси с 10 апреля вступают в силу несколько законов, напоминает "Парламентская газета". Экономист назвал пять секретов восстановления рубля

Так, уточняются полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья. Теперь определять случаи и порядок организации первичной и специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи могут медработники подведомственных федеральным органам власти организаций вне таких учреждений.

Кроме того, будет расширена территория проведения эксперимента по маркировке ввозимой в РФ алкогольной продукции. В нем будут участвовать еще 4 региона: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Смоленская область, Краснодарский край. Сроки проведения эксперимента продлены до 31 мая 2024 года, заявки на участие принимаются до 1 августа 2023 года.

У Минобрнауки станет больше полномочий. Ведомство сможет выполнять следующие функции концедента в концессионных соглашениях и публичного партнера в соглашениях о государственно-частном партнерстве, касающихся объектов образования, культуры, спорта, отдыха и туризма.

Помимо этого, меняются порядок и сроки согласования изменений, которые планируется внести в соглашения о создании объектов инфраструктуры морского порта. Речь идет о положениях, касающихся изменения объема перевалки грузов.

Инвестор сможет направлять в уполномоченный орган заявление о внесении соответствующих изменений при следующих условиях: