МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, сообщает британская газета Times со ссылкой на неназванные источники. Клинтон заявил, что допускал возможность вступления России в НАТО

По словам неназванных американских чиновников, членство этих государств в альянсе было "темой для разговоров и многочисленных встреч" на переговорах министров иностранных дел стран НАТО.

"Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция", — утверждает Times.

По заявлениям опрошенных изданием европейских дипломатов, Швеция и Финляндия расширят возможности НАТО, особенно в области разведки и в рамках усиления ВВС. Как отметил один из дипломатов, эти страны станут "настоящими игроками" альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.