МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести в законы ряд поправок, касающихся повышения доступности мер социальной поддержки.
Так, до 30 апреля должны быть внесены поправки, обеспечивающие рост доступности мер поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта.
Правительству также поручено установить до конца года особый порядок оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу.
Кроме того, кабмин должен будет обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам. О проделанной работе правительство доложит президенту в срок до 15 июня, далее — ежеквартально.
О мерах дополнительной поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта текущего года правительство отчитается до 25 апреля.
Список поручений опубликован на сайте Кремля.
https://1prime.ru/society/20220411/836639621.html
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