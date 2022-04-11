МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести в законы ряд поправок, касающихся повышения доступности мер социальной поддержки. Путин поручил снизить административную нагрузку на бизнес

Так, до 30 апреля должны быть внесены поправки, обеспечивающие рост доступности мер поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта.

Правительству также поручено установить до конца года особый порядок оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу.

Кроме того, кабмин должен будет обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам. О проделанной работе правительство доложит президенту в срок до 15 июня, далее — ежеквартально.

О мерах дополнительной поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта текущего года правительство отчитается до 25 апреля.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.