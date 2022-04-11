МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. После встречи с президентом России Владимиром Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жесткими.

"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", — говорится в заявлении для СМИ, которого цитирует издание Kurier.

Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, "пока на Украине гибнут люди".

"Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе", — говорится в заявлении.

Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.

Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.