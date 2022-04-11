МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут", — написал Медведев в своем Telegram-канале. В Китае осудили "два ультиматума Байдена" для России

Медведев добавил, что для взаимодействия с Россией открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.

Он также отреагировал на ситуацию с российскими картинами в Европе. Медведев назвал ее хорошим уроком всему миру на будущее — нельзя верить на слово европейским властям. Он отметил, что "ни шатко ни валко" идет процесс возвращения в Россию картин, выставлявшихся фондом Louis Vuitton в Париже в рамках показа коллекции братьев Морозовых. Медведев подчеркнул, что там настоящие шедевры, включая "Девочку на шаре" Пикассо.

"Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран", — Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. По словам Медведева, участие РФ в дальнейшей международной выставочной деятельности вполне возможно, только доверчивость и великодушие следует убрать в дальний ящик и выбирать для этого "нормальные цивилизованные страны, для которых международное право — не пустой звук".

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюрократия Евросоюза "нахраписто" заставила Финляндию под надуманными предлогами задержать на границе картины из музеев РФ.

"Бюрократия Евросоюза нахраписто заставила Финляндию под надуманными "санкционными" предлогами задержать на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии. Только колоссальными усилиями удалось склонить местный МИД пойти на попятную — разрешение на их перевозку было выдано. Картины вернулись на Родину", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что запрет на русскую культуру — актуальный западный тренд, а политические имбецилы и "убогие диванные русофобы" упражняются на эту тему.

"Запрет на русскую культуру — актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема. Хотя в некоторых случаях придётся добиваться правды и в судах, и иными способами, которые лучше описаны Эйзенштейном в упомянутом фильме", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Федора Достоевского, Антона Чехова, Дмитрия Шостаковича и Александра Пушкина многие европейцы "с клиническим удовольствием предают анафеме".

"А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить", — добавил Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ также порекомендовал европейским музейщикам изучить "Александра Невского" и посоветовал не злить русских.

Он отметил, что известный фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" — масштабное произведение, снятое в эстетике большого советского кино с выдающейся режиссёрской, актёрской и операторской работой, а также гениальной музыкой Сергея Прокофьева. Медведев подчеркнул, что это кино полностью попадает в категорию, подлежащую "забаниванию" на Западе. Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине

"А представителям вырождающегося европейского истеблишмента рекомендую всё-таки посмотреть фильм "Александр Невский" и послушать финальную кантату. Поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера", — заметил Медведев в своем Telegram-канале.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей — иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.