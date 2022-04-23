МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Прокуратура Оренбургской области сообщила о детонации взрывчатого вещества на горно-обогатительном комбинате в Гае.

"По предварительным данным, сегодня около 8.50 (6.50 мск) при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", — сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно поручению прокурора области Руслана Медведева на место выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов. На предприятии будет проводиться проверка исполнения требований законодательства об охране труда с целью установления причин и условий, способствовавших произошедшему, а также контроля устранения последствий взрыва.

Ранее о происшествии журналистам сообщил представитель экстренных служб. "Произошел преждевременный взрыв при проведении взрывных работ на шахте публичного акционерного общества "Гайский ГОК". В шахте находился 91 человек, 88 вышли самостоятельно, с тремя связь отсутствует", — сказал он.

Дополняется, что на месте работают горноспасатели, комментировать произошедшее будет предприятие.

Следственный комитет РФ сообщил в Telegram-канале ведомства о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ по факту смерти работников Гайского ГОК.

"Возбуждено уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО "Гайский горно-обогатительного комбинат" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Следователи СК РФ работают на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.