ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков, которые приводит французский телеканал BFMTV. Макрон предупредил о последствиях отсутствия российского газа в Европе

Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42,4%.

Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.

Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.

Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции.

"Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", — сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.

Она пояснила, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой, уверена Ле Пен.

"Мы настроены решительно как никогда, и наше стремление защищать французов только окрепло. Сегодня я не испытываю никакого сожаления и злобы… В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены", — сказала она, обращаясь к сторонникам.

"Французы сегодня продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию Эммануэлю Макрону, которая продолжит их защищать… Я продолжу выполнять свои обязательства перед французами энергично и упорно", — заявила Ле Пен.