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Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан
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Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ призвал обратить внимание на обращения граждан. По словам российского лидера, есть проблемы,... ПРАЙМ, 25.04.2022
общество , новости, владимир путин, прокуратура
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ призвал обратить внимание на обращения граждан.
По словам российского лидера, есть проблемы, которые не решаются годами.
Путин заявил, что работники ведомства должны добиваться справедливости и помогать гражданам, причем не только "направляя бумажки", но иногда и все формальных рамок.
Глава государства призвал также соблюдать права предпринимателей, но пресекать все попытки "закулисных сговоров".
В целом президент позитивно оценил работу Генпрокуратуры. По его словам, ведомство сохранило положительную динамику и защитило права миллиона россиян в социальной сфере.