МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ призвал обратить внимание на обращения граждан.

По словам российского лидера, есть проблемы, которые не решаются годами.

Путин заявил, что работники ведомства должны добиваться справедливости и помогать гражданам, причем не только "направляя бумажки", но иногда и все формальных рамок.

Глава государства призвал также соблюдать права предпринимателей, но пресекать все попытки "закулисных сговоров".

В целом президент позитивно оценил работу Генпрокуратуры. По его словам, ведомство сохранило положительную динамику и защитило права миллиона россиян в социальной сфере.