МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии его машины
МВД утвердило порядок информирования собственников о вскрытии их машин и квартир
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) РФ утвердило порядок информирования владельцев о вскрытии их автомобилей и квартир, которое было произведено сотрудником полиции в их отсутствие. Приказы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
Так, собственник должен быть проинформирован о проведенном вскрытии не позднее чем, за 24 часа. Полиция должна вручить или направить ему соответствующее уведомление следующими способами:
заказным письмом,
факсом,
телефонограммой,
по электронной почте.
В случае, когда уведомление посылается на e-mail, скан подписанного экземпляра должен быть отправлен с адреса органов внутренних дел.
Что касается квартир, уведомление о вскрытии должен получить собственник жилого помещения и (или) проживающие там граждане.
Напомним, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий сотрудников полиции правом на вскрытие жилых помещений и транспортных средств в отсутствие их владельцев.
https://1prime.ru/society/20220425/836748104.html
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