МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) РФ утвердило порядок информирования владельцев о вскрытии их автомобилей и квартир, которое было произведено сотрудником полиции в их отсутствие. Приказы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Так, собственник должен быть проинформирован о проведенном вскрытии не позднее чем, за 24 часа. Полиция должна вручить или направить ему соответствующее уведомление следующими способами:

заказным письмом,

факсом,

телефонограммой,

по электронной почте.

В случае, когда уведомление посылается на e-mail, скан подписанного экземпляра должен быть отправлен с адреса органов внутренних дел.

Что касается квартир, уведомление о вскрытии должен получить собственник жилого помещения и (или) проживающие там граждане.

Напомним, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий сотрудников полиции правом на вскрытие жилых помещений и транспортных средств в отсутствие их владельцев.