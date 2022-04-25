МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Нидерландская партия "Форум за демократию" (FVD) заинтересовалась, откуда появилось 850-миллионное состояние президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в партийном аккаунте в Twitter, пишет РИА Новости.

"По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 миллионов долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно — на что они идут?" — с удивлением отметили в FVD.

В прошлом году семья Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов за 2020 год, из которых зарплата главы государства составила 12 тысяч. Помимо этого, Зеленский указал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и новый объект недвижимости на правах временного пользования — госдачу.

Напомним, что в октябре 2021 года президент Украины оказался в центре скандала, связанного с так называемым "досье Пандоры". В нем упоминаются порядка 35 действующих и бывших политиков и более 300 чиновников из сотни стран, которых обвиняют в причастности к офшорным схемам. Украинские журналисты заподозрили Зеленского в использовании офшоров для того, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

"Форум за демократию" уже напоминал, что президент Украины фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах. В марте партия отказалась слушать его онлайн-выступление в нидерландском парламенте, заявив, что неуместно делать из Зеленского "полусвятого" и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях. Кроме того, депутаты напомнили, что украинские силовики часто позируют с нацистской символикой, и ужаснулись кадрам в соцсетях с актами насилия над российскими военнопленными.