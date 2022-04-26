НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ РОССИЯН, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ПРИОСТАНОВИВШИХ БИЗНЕС ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ — ДОКЛАД ГЕНПРОКУРОРА
https://1prime.ru/society/20220426/836754769.html
Экономика в период санкций
Сенаторы одобрили дополнительную поддержку регионов в условиях санкций
Торги
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост
Газовый вентиль
СМИ: рецессия задушит Европу, если Россия перекроет ей газ
Санкции против РФ
Польша ввела собственные санкции против "Газпрома" и "Новатэка"
Курсы валют
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года
Нефть
Назван способ давления Европы на российскую нефть
НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ РОССИЯН, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ПРИОСТАНОВИВШИХ БИЗНЕС ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ — ДОКЛАД ГЕНПРОКУРОРА
https://1prime.ru/society/20220426/836754769.html
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