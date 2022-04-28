МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил РИА Новости, что МРОТ и прожиточный минимум нужно проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией — на 17%. Россияне назвали величину справедливого МРОТ

"Я считаю, что надо выполнять закон на реальную инфляцию. Объявили, что реальная инфляция 17%. На нее надо повысить", — сказал он.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что к этому вопросу необходимо подойти очень "скрупулезно". По его мнению, следует посчитать реальный рост стоимости продуктов первой необходимости, лекарств и непродовольственных товаров.

"И мы видим, как прыгал курс национальной валюты, как доллар поднялся и потом опустился, как цены взлетели, а потом падали. Это сейчас ситуация более стабильная, но цены выросли. Надо это просчитать", — пояснил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий.