МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет работать во время майских праздников, у главы государства запланированы встречи. Об этом рассказал в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные", — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, какой будет график у Путина 1-3 мая.