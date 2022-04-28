Путин будет работать во время майских праздников, сообщают в Кремле
Пресс-секретарь Дмитрий Песков: майские праздники для президента России будут рабочими
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет работать во время майских праздников, у главы государства запланированы встречи. Об этом рассказал в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные", — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, какой будет график у Путина 1-3 мая.
https://1prime.ru/society/20220428/836780429.html
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