МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала CNN назвал "ядерным шантажом" слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова об угрозе атомной войны, сообщает РИА Новости. Посол Уругвая высказался в отношении антироссийских санкций

Ранее глава МИД России заявлял о реальности риска ядерной войны и отметил, что сейчас есть много желающих, готовых раздувать эту угрозу искусственно.

"Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. Мы довели это до сведения русских. Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза", — сказал Салливан, отметив, что Америка "не уступит ядерному шантажу".

При этом американский посол напомнил, что в целях снижения напряженности США сначала отложили, а потом и вовсе отменили плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Вместе с тем он обвинил Москву в "безответственной эскалации" риторики и дал понять, что Вашингтон не желает ввязываться в полемику и воздержится от действий в атомной сфере, которые можно было бы счесть провокационными.