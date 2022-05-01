МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков. Путин подписал закон о поддержке регионов в условиях санкций

"Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале Госуслуги с 26 по 30 апреля. Граждане могут заполнить заявление онлайн через портал Госуслуги или лично в отделениях ПФР или МФЦ. В майские праздники клиентские службы ПФР работают", — сказал Котяков.

В министерстве напомнили, что пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода — апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, он может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале Госуслуги.

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.