МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Правительство США — главный распространитель дезинформации в мировой истории, заявил на слушаниях в сенате республиканец Рэнд Пол. Об этом сообщает РИА Новости. Сенатор рассказал, к чему ведет отказ от российской нефти

"Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США", — заявил сенатор.



Он подверг критике присутствовавшего на слушаньях в сенате министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, не сумевшего дать определение дезинформации. При этом сенатор привел ряд примеров, которые, на его взгляд, являются примерами распространения дезинформации со стороны американского правительства. В том числе были он напомнил о заявлениях администрации Джорджа Буша о наличии в Ираке оружия массового уничтожения.

"Подумайте обо всех несогласиях, которые были у нас в стране за последние 50 лет. Мы разрешили их спорами, без участия государственных арбитров. Я не хочу ограничений, я не хочу вашего участия в слове", — отметил Пол, обращаясь к Майоркасу.

"Думаете, американцы такие глупые, что нуждаются в вас, говорящих, что есть правда?" — обратился Пол к министру.

Как сообщалось ранее, специально созданное управление по борьбе с дезинформацией в составе министерства внутренней безопасности США возглавит Нина Янкович. В СМИ Соединенных Штатов новую структуру уже назвали "министерством правды".