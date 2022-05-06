МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Польша отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях, заявил в интервью "Украине.ру" польский политолог Конрад Ренкас. "Баланс не сходится". Польша пошла по украинскому газовому пути

По его утверждению, поляки уже воюют на Украине — "и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные".

Ренкас прогнозирует, что участие иностранных граждан в боях на Украине будет расширяться, поскольку они требуются для правильной эксплуатации западных вооружений.

При этом политолог подчеркнул, что Россия сегодня вынуждена бороться фактически "со всем американским блоком".