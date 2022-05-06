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Стало известно об участии польских кадровых военных в боях на Украине
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Польша отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях, заявил в интервью "Украине.ру" польский политолог Конрад Ренкас. По его утверждению, поляки уже воюют... ПРАЙМ, 06.05.2022
новости, общество , впк, экономика, польша, спецоперация на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Польша отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях, заявил в интервью "Украине.ру" польский политолог Конрад Ренкас.
По его утверждению, поляки уже воюют на Украине — "и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные".
Ренкас прогнозирует, что участие иностранных граждан в боях на Украине будет расширяться, поскольку они требуются для правильной эксплуатации западных вооружений.
При этом политолог подчеркнул, что Россия сегодня вынуждена бороться фактически "со всем американским блоком".