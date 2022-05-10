Президент России Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, сообщили в Кремле.
Врио главы Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур.
С каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов Путин провел рабочие встречи.
https://1prime.ru/society/20220510/836858554.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.