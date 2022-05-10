МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, сообщили в Кремле.

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Главы пяти российских регионов покидают свои посты

Врио главы Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур.

С каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов Путин провел рабочие встречи.