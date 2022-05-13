Около 138 тысяч российских работников ушли в простой
Вице-премьер Голикова сообщила о росте безработицы в РФ в мае на четыре тысячи человек
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в России составляет 690,5 тысяч человек, количество сотрудников в простое выросло до 138 тысяч, работников на неполной занятости — до 131 тысячи. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Согласно сообщению, по состоянию на 5 мая был зафиксирован рост числа безработных граждан относительно уровня на 1 марта, рост составил около 4 тысяч человек. Ранее такая тенденция не проявлялась, отметила Голикова.
Кроме того, отмечается рост числа предприятий, которые изменили режим занятости — до 43,9 тысячи (+3,6 тысячи).
По словам вице-премьера, на российском рынке труда наблюдается постепенная, пока слабо выраженная тенденция к изменению ситуации. Власти отмечают усилия регионов и работодателей по реализации всего комплекса мер по сохранению занятости.
По данным Росстата, в марте 2022 года безработица находилась на минимальных значениях — 3,1 миллиона человек, что по методологии Международной организации труда (МОТ) составило 4,1%, отметил глава Минтруда Антон Котяков.
https://1prime.ru/society/20220513/836885340.html
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