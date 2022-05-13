МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в России составляет 690,5 тысяч человек, количество сотрудников в простое выросло до 138 тысяч, работников на неполной занятости — до 131 тысячи. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Минтруд России предложил дополнительную индексацию пенсий и пособий

Согласно сообщению, по состоянию на 5 мая был зафиксирован рост числа безработных граждан относительно уровня на 1 марта, рост составил около 4 тысяч человек. Ранее такая тенденция не проявлялась, отметила Голикова.

Кроме того, отмечается рост числа предприятий, которые изменили режим занятости — до 43,9 тысячи (+3,6 тысячи).

По словам вице-премьера, на российском рынке труда наблюдается постепенная, пока слабо выраженная тенденция к изменению ситуации. Власти отмечают усилия регионов и работодателей по реализации всего комплекса мер по сохранению занятости.

По данным Росстата, в марте 2022 года безработица находилась на минимальных значениях — 3,1 миллиона человек, что по методологии Международной организации труда (МОТ) составило 4,1%, отметил глава Минтруда Антон Котяков.