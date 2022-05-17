МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Около 27% британцев стали пропускать прием пищи, еще 65% не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Sky News. Эксперт рассказал, как снизить счета за тепло и свет

Опрос проводился агентством Ipsos онлайн 11-12 мая. В опросе принял участие 2061 британец в возрасте 16-75 лет.

Респондентов спрашивали, какие они меры принимали с начала года в связи с кризисом стоимости жизни. Около 65% ответили, что не включают отопление, 52% стали меньше ходить по ресторанам и тратить на развлечения, 44% — меньше водить автомобиль, 44% — стали покупать продукты в более дешевых супермаркетах. Около 27% опрошенных рассказали, что пропускают прием пищи, а 19% заняли деньги, чтобы покрыть расходы.

Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".

Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.