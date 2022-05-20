МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, передает Telegraph.

Ранее о первых случаях заболевания уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, а также Австралия и Канада.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство.

Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Отмечается, что сейчас это заболевание в основном распространено в Африке, где ей заражаются в основном дети.

По данным центра "Вектор", летальность при оспе обезьян составляет от 1 до 11%, против этого заболевания эффективна вакцина от натуральной оспы.