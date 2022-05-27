МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Аудитория российской социальной сети TenChat превысила отметку в миллион пользователей, при этом рост популярности платформы в последние месяцы исчисляется десятком раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе TenChat. McDonald's зарегистрировал новый домен

"Мы в TenChat создаем all-in-one-app решения как для упрощения коммуникаций, так и для достижения любых целей пользователей — от деловых до личных. Менее чем за полгода аудитория TenChat выросла в 10 раз. Мы рады, что наши ценности откликаются уже более чем миллиону человек (показатель достигнут в мае — ред.), и ожидаем, что к концу 2022 года количество пользователей вырастет еще в несколько раз", — прокомментировал агентству основатель TenChat Семен Теняев.

По итогам января количество пользователей соцсети достигло 100 тысяч, в марте отметка перешагнула 300 тысяч, уточнили в пресс-службе. По официальной статистике разработчиков, в среднем активные пользователи соцсети открывают приложение 4 раза в день, а средняя длительность сессии составляет 8,5 минуты.

При этом в начале недели Tele2 подсчитал для РИА Новости, что российские приложения TenChat и "ЯRus" пользователи мобильного оператора стали скачивать — в марте и апреле по сравнению с февралем — в десятки раз чаще, такая динамика прослеживается на фоне запрета Instagram* и Facebook* в России как экстремистских организаций. Количество скачиваний приложения TenChat выросло, отмечали в Tele2, в марте к февралю в 83 раза, а в апреле к февралю — в 33 раза.

В начале апреля специалисты Brand Analytics говорили РИА Новости, что после запрета Instagram* в РФ как экстремистской организации эту соцсеть покинуло 48% активных авторов из России, кроме того, количество ежедневно публикуемых сообщений в отечественной части платформы уменьшилось на 46%.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской