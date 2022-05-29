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Полковник объяснил, стоит ли ждать нападения Польши на российские войска
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Польша не рискнет атаковать российские войска на Украине из-за страха ответного удара, заявил в интервью с порталом "Украина.ру" полковник запаса Геннадий Алехин. Он исключает... ПРАЙМ, 29.05.2022
новости, общество , россия, спецоперация на украине, экспертное мнение, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Польша не рискнет атаковать российские войска на Украине из-за страха ответного удара, заявил в интервью с порталом "Украина.ру" полковник запаса Геннадий Алехин.
Он исключает вероятность нападения Польши напрямую или прокси-силами на ВС России на Украине.
"Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется. Кишка тонка", — констатировал Алехин.
Вместе с тем он подверг критике высказывание посла Украины в Варшаве Андрея Дещицы о якобы готовящемся нападении России на Польшу.