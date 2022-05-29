МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Польша не рискнет атаковать российские войска на Украине из-за страха ответного удара, заявил в интервью с порталом "Украина.ру" полковник запаса Геннадий Алехин. Норвегия ответила на предложение Польши делиться доходами от нефти

Он исключает вероятность нападения Польши напрямую или прокси-силами на ВС России на Украине.

"Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется. Кишка тонка", — констатировал Алехин.

Вместе с тем он подверг критике высказывание посла Украины в Варшаве Андрея Дещицы о якобы готовящемся нападении России на Польшу.