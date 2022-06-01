2022-06-01T09:58:34+03:00

2022-06-01T09:58:34+03:00

2022-06-01T09:58:34+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220601/837048417.html

Мурашко оценил ситуация с лекарствами для детей в России

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МУРАШКО: ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАКИХ-ТО ТРУДНОСТЕЙ НЕТ Новость дополняется ПРАЙМ, 01.06.2022

общество , фармацевтика, бизнес, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60