Мурашко оценил ситуация с лекарствами для детей в России
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. МУРАШКО: ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАКИХ-ТО ТРУДНОСТЕЙ НЕТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220601/837048417.html
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. МУРАШКО: ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАКИХ-ТО ТРУДНОСТЕЙ НЕТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220601/837048417.html
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