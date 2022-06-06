МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова рассказала о порядке вывоза зерна из Украины

"Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ", — сказала она в эфире итальянского телеканала La7.

По ее словам, другим подобным примером являются переговоры по облегчению визового режима, которые ведутся на протяжении 20 лет. "Это ЕС практически прервал эти переговоры и облегчил визовый режим для Молдавии, ничего не объяснив нам", — сказала Захарова.