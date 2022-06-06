МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Белград "остается на своей принципиальной позиции" в вопросе антироссийских санкций — подключаться к ним он не намерен, заявил в беседе с "Известиям" посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. В Сербии повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо

"Мы основываемся на действиях или отсутствии таковых в отношении Европейского союза со стороны Сербии, президента Сербии, на его позиции, которая утверждена Советом национальной безопасности страны", — объяснил свое утверждение посол, добавив, что для президента Александра Вучича существует еще и моральный, личный аспект неприсоединения к санкциям — этот фактор тоже работает, и "мы не должны от него отмахиваться".

Также Боцан-Харченко отметил и такой аспект, как мнение большинства граждан страны, которые " просто не представляют, как могут быть введены санкции в отношении России с учетом близости — духовной и культурной — двух стран". Вместе с тем на позиции Сербии, по его словам, отражаются экономический фактор и близкие отношения лидеров двух стран.

В то же время Белград неоднократно выступал за территориальную целостность Украины, но при этом утверждал, что не планирует присоединяться антироссийским к санкциям Евросоюза.

Хотя руководство страны не гарантирует, что ему не придется сделать это в будущем. Президент Александр Вучич заявлял, что на сегодняшний день возможности введения санкций против России не существует, но что будет дальше", он спрогнозировать не способен.