МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Вашингтон политизирует свободу совести и вероисповедания, — такое заявление, как сообщает Lenta.ru, опубликовало в своем Telegram-канале посольство России в США. Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

Комментируя тезисы доклада Госдепа США, российская дипмиссия опровергла сообщение о "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в Российской Федерации. При этом дипломаты отметили, что власти США "бесцеремонно навешивают ярлыки на неугодные страны, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела".

Вместе с тем в представительстве отметили, что Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, а толерантность "у россиян в крови".