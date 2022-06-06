Россия обвинила Соединенные Штаты в политизации свободы совести
Посольство России обвинило Соединенные Штаты в политизации свободы совести
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Вашингтон политизирует свободу совести и вероисповедания, — такое заявление, как сообщает Lenta.ru, опубликовало в своем Telegram-канале посольство России в США.
Комментируя тезисы доклада Госдепа США, российская дипмиссия опровергла сообщение о "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в Российской Федерации. При этом дипломаты отметили, что власти США "бесцеремонно навешивают ярлыки на неугодные страны, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела".
Вместе с тем в представительстве отметили, что Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, а толерантность "у россиян в крови".
https://1prime.ru/society/20220606/837087191.html
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