МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из боязни покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал экс-депутата Рады Ильи Кивы. Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

"Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь <…> покушения украинских военных", — написал Кива.

При этом политик отметил, что командование ВСУ недовольно, как президент осуществляет руководство военными действиями, поскольку его приказы приводят к потерям украинских войск.



Вместе с тем претензии к Зеленскому, как утверждает Кива, возникли и у западных стран.

"Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины", — написал экс-депутат.