Зеленский испугался, что его ликвидируют западные спецслужбы
Зеленский усилил охрану из боязни, что его ликвидируют западные спецслужбы
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из боязни покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал экс-депутата Рады Ильи Кивы.
"Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь <…> покушения украинских военных", — написал Кива.
При этом политик отметил, что командование ВСУ недовольно, как президент осуществляет руководство военными действиями, поскольку его приказы приводят к потерям украинских войск.
Вместе с тем претензии к Зеленскому, как утверждает Кива, возникли и у западных стран.
"Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины", — написал экс-депутат.
https://1prime.ru/society/20220606/837087333.html
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