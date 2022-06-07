МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В новом соглашении с Украиной, если Киев все же пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, как закрыт для России вопрос с Крымом и Донбассом, сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленного источника в Российской Федерации. Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

По словам собеседника издания, "Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение".

Источник уверен, что в новое соглашение России с Украиной не будут включены Херсонская и Запорожская области, так как подавляющее большинство населения региона поддерживают Москву.

При этом он отметил, что до тех пор, "пока Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп", проведение переговоров невозможно.